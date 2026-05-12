İran basını: İran, 5 güven oluşturucu ön şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyecek

İranlı bir yetkili, ülkesinin ABD ile ikinci tur müzakerelere başlamadan önce 5 güven oluşturucu ön şartın yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. Bu şartlar arasında savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabulü yer alıyor.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların, ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti.

İran yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini" içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Yorumlar (3)

Burhan Tatar:

Sonuçta bunun arkasında ne var acaba, hangi ülkeler kimin parasını veriyor da böyle sertleşiyor muhabbet?

Gülname Mermer:

Bak şimdi ben işletmeciyim ve bu tür pazarlıklara çok aşinayım. Müşteri ile anlaşmadan önce şartları net koymak lazım, tabii ki. Ama burada sorun şu: tüm bunlar yerine gelene kadar ne yapacaklar? Meselâ iki tarafın da pazarlık masasına oturma istediği yok galiba. Hadi bakalım ne olacak göreceğiz...

Erkan Türe:

Yahu bu kadar mı saflık gerek ya... ABD ile müzakere edeceksen önce kendi iç işlerinizi düzeltiniz. Böyle şartlar koşmakla hiçbir yere varamazsınız hanımlar ve beyler ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

