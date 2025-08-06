Irak'tan Ceyhan Limanı Üzerinden Petrol İhracatı Yeniden Başlıyor

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Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının bugün ya da yarın başlayacağını duyurdu. İlk aşamada günde 80 bin varil petrol ihraç edileceği belirtildi.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının bugün ya da yarın başlayacağını bildirdi.

Irak resmiajansı INA'da yer alan haberde, Kerkük'ü ziyaret eden Petrol Bakanı Abdulgani, petrol ihracatının Türkiye üzerinden yeniden başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Iraklı Bakan, "Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının bugün ya da yarın başlayacak. IKBY ile anlaşma sonucu ilk aşamada günlük 80 bin varil petrol ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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