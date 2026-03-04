Haberler

Irak'ın Tamamında Elektrik Kesintisi Yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Elektrik Bakanlığı, ülkede elektriklerin tamamen kesildiğini açıkladı. Kesintinin nedenleri üzerine araştırmalar sürdürülüyor.

(ANKARA) - Irak Elektrik Bakanlığı, Irak'ın tüm illerinde elektriğin tamamen kesildiğini bildirdi.

Bağdat merkezli Irak Haber Ajansı'nın aktardığına göre Irak Elektrik Bakanlığı, Irak'ta elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Irak'ın tüm illerinde elektrik tamamen kesildi. Nedenleri araştırmak ve belirlemek için çalışmalar devam ediyor ve kesilen istasyon ve hatların yeniden faaliyete geçirilmesi için adımlar atıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Casuslukla suçlanan isme şaşıracaksınız
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler