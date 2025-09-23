Irak'ta Petrol İhracatı için Anlaşma Yakın

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Bağdat ile Erbil arasında ülkenin kuzeyinde üretilen petrolün yeniden ihracatına yönelik anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağını duyurdu.

SOMO Genel Müdürü Ali Nezar, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Bağdat ile Erbil arasında bir anlaşmaya varılması için son aylarda büyük çaba harcandı. Bu süreçte Petrol Bakanlığının tüm birimleri ve şirketleri, SOMO ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı yoğun bir sorumluluk üstlendi. Diğer önemli taraf ise bölgede faaliyet gösteren uluslararası şirketlerdi." dedi.

Anlaşmanın son aşamasına gelindiğini belirten Nezar, "Bu anlaşmanın uygulanması ve bölgeden üretilecek petrol miktarının sevki için sağlam bir mekanizma üzerinde mutabakata vardık. Tüm detayların tamamlanmasının ardından sevkiyat prosedürleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası şirketlerin ödemeler konusunda güvence talep ettiğini aktaran Nezar, SOMO'nun bu şirketlere gerekli teminatları sağladığını söyledi.

Nezar, Irak hükümetinin, resmi imzanın atılmasının ardından ihracat takvimini kamuoyuna açıklayacağını belirtti.