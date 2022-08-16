Irak'ta Maliye Bakanı Allavi istifa etti Güncel Haberler Irak Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi görevinden istifa etti. Irak Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi görevinden istifa etti. Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre, Maliye Bakanı Allavi, Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye istifasını sundu. Maliye Bakanı Allavi, yerel para birimi dinarın ABD doları karşısında değer kaybetmesini savunmuş ve Irak'ın bu yılı bütçesiz geçirmesi halinde memur maaşlarının ödenmesinde zorluk yaşanabileceğini ifade etmişti. Irak'ta 2022 genel mali bütçe tasarısı, onaylanması için henüz Meclise gelmedi. Sadr Hareketi destekçilerinin Meclis bahçesindeki oturma eylemlerinden dolayı Meclis oturumları düzenlenemiyor. Güncel AA / Haydar Karaalp Tam Gemi Şok Denemeleri Irak Güncel Haberler

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