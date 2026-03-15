Haberler

Irak'ta Petrol İhracatını "Yeniden" Başlatma Tartışması Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatını yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklarken, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "şimdilik" buna karşı çıktıklarını belirtti.

Irak Petrol Bakanlığı, "bölge içindeki ihracat hattı aracılığıyla Ceyhan Limanı'na günde 300 bin varili aşmayacak miktarlarda ihracata yeniden başlama hazırlığında olduklarını" belirtti. Bu miktarın, mevcut koşullar öncesinde bölgedeki sahalardan ihraç edilen günlük en az 200 bin varil petrol miktarına ilave olacağı kaydedildi. Petrol hattının toplam kapasitesinin yaklaşık günde 900 bin varil olduğu ifade edildi.

Buna karşın IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "ihracata yeniden başlama talebini reddettiğini ve ham petrol ihracatıyla doğrudan ilgisi olmayan bazı şartlar koyduğunu" yineledi.

Irak Petrol Bakanlığı ise "bu şartların daha sonra tartışılabileceğini" belirterek, "ekonominin zarar görmemesi için IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na ihracata hemen başlama çağrısını" tekrarladı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

