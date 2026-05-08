Irak Petrol Bakanlığı, ABD'nin yaptırım kararı aldığı Bakan Yardımcısı'na yönelik suçlamaları reddetti

Irak Petrol Bakanlığı, Washington yönetiminin yaptırım kararı aldığı Petrol Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Maaric el-Bahadili hakkında, ABD tarafından ortaya atılan suçlamaları reddetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak yargısına ve hukuki süreçlere saygı duyulması talep edilirken, tüm iddia ve suçlamaların şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, yalnızca somut delil ve gerçeklere dayanılarak ele alınması gerektiği ifade edildi.

Petrol Bakanlığının konuyla ilgili, yürütülecek her türlü adli soruşturmada tam işbirliği yapmaya hazır olduğu aktarılan açıklamada, Irak yargısı ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun rolüne olan güven dile getirildi.

Bakanlık ayrıca ham petrol ihracatı, pazarlanması, tanker yüklemeleri ve ilgili işlemlerin, Petrol Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Bahadili'nin görev alanında bulunmadığını, bu süreçlerin yetkili kurum ve şirketler tarafından yürürlükteki mekanizmalar çerçevesinde yönetildiğini kaydetti.

Öte yandan Irak Petrol Pazarlama Şirketi'nin (SOMO) daha önce yayımladığı açıklamada da petrol ihracatı ve pazarlama mekanizmalarının detaylandırıldığı ve söz konusu iddiaların reddedildiği anımsatıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Irak Petrol Bakan Yardımcısı Ali Maaric el-Bahadili'yi İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yardım etmekle suçlamıştı.

Bu kapsamda ABD, Bahadili'ye yönelik yaptırımların yanı sıra İran'a yakın bazı Iraklı silahlı grup liderlerini de söz konusu listeye almıştı.