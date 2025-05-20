Irak Petrol Bakanlığı, IKBY'nin 110 Milyar Dolarlık Anlaşmasını Redetti

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ABD'li iki şirketle toplam değeri 110 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalamasını kabul etmediğini duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irak Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın Süleymaniye vilayetindeki Miran ve Tophane-Kurdamir sahalarının yatırımıyla ilgili yaptığı anlaşmaları reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu işlemlerin, Irak Federal Yargıtayının daha önce verdiği kararlara aykırı olduğu ifade edildi.

Petrol ve doğal kaynakların tüm Irak halkına ait bir servet olduğu ve bu kaynakların yatırım kararlarının yalnızca Irak merkezi hükümeti tarafından alınabileceği belirtilen açıklamada, söz konusu enerji anlaşmalarının Irak Anayasası ve Federal Mahkeme kararlarına dayanarak geçersiz olduğu vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin, Washington'daki temasları kapsamında, IKBY ile 2 ABD'li şirket arasında toplam değeri 110 milyar doları bulan enerji anlaşmaları imzalandığı açıklanmıştı.