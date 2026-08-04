Irak-Türkiye Petrol Anlaşması: Günlük 700 Bin Varil Hedefi

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, "Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında günlük 700 bin varilden fazla ihracat hedefliyoruz." dedi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Hudayyir, ülkesinin petrol ihracatı ve Türkiye ile yürütülen işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hudayyir, Türkiye ile 1 Ağustos'ta önemli bir anlaşma imzaladıklarını, bu kapsamda, uzun vadeli bir çerçeve anlaşması taslağının hazırlanacağı bir yıllık süre boyunca mevcut petrol mutabakatlarının da uzatıldığını söyledi.

Hudayyir, Irak-Türkiye anlaşması uyarınca, güneydeki petrol sahalarından kuzeydeki boru hatlarına günlük 700 bin varilin üzerinde ihracat oranına çıkılması gibi iddialı bir hedefin olduğunu doğruladı.

Hudayyir, "Türk tarafıyla, 1 Ağustos'ta imzalanan önemli bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma, petrol alanındaki mevcut mutabakatların bir yıl uzatılmasını ve bu süre içinde uzun vadeli bir çerçeve anlaşma taslağının hazırlanmasını öngörüyor." dedi.

Irak Petrol Bakanı Hudayyir, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin güvenli ve kesintisiz geçişi konusunda İran ile görüşmeler yürütüldüğünü belirten Hudayyir, birkaç gün içinde bu konuda bir anlaşmaya varılmasının umut edildiğini söyledi.

Hükümetin temel hedefinin, ulusal ekonomiyi desteklemek amacıyla komşu ülkelerle iletişim, ortaklık ve yatırım işbirlikleri geliştirmek olduğunu dile getiren Hudayyir, şunları kaydetti:

"İhracatın artırılması ve uluslararası şirketlerle yapılan sözleşmelerin geliştirilmesinden elde edilecek mali gelirler; sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarında altyapı projelerinin inşası ve yenilenmesinin yanı sıra Irak'taki insan kaynaklarının geliştirilmesi için kullanılacak."

Kaynak: AA