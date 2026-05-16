Irak, nisan ayında Hürmüz Boğazı'ndan 10 milyon varil petrol ihraç ettiğini duyurdu

Irak Petrol Bakanı Basım el-Hudayyır, Irak'ın nisan ayında Hürmüz Boğazı'ndan 10 milyon varil petrol ihraç ettiğini açıkladı.

Göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını düzenleyen Bakan Hudayyir, yaptığı açıklamada, öncelikli hedeflerinden birinin Irak'ın petrol ihracatını artırmak olduğunu belirtti.

Petrol üretim kapasitesinin artırılması için Irak'ta bulunan tüm yapancı şirketleri değerlendireceklerini aktaran Hudayyir, en önemli stratejik palanının ülkedeki petrol alanının alt yapısını geliştirmek ve eğitimli kadro yetiştirmek olduğunu bildirdi.

Bakan Hudayyir, petrol üretimi ve ihracatı konusunda Irak'ın önemli petrol rezervine sahip olduğunu hatırlattı.

Irak ekonomisinin güçlendirilmesi için petrol ihracatının artırılmasına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Hudayyir, bu hedefe ulaşmak için gereken tüm imkanları seferber edeceklerini dile getirdi.