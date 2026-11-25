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Irak yönetimi, hükümetin kararlarının herhangi bir dış tarafın teşviki, dayatması veya yönlendirmesiyle alınmadığını bildirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın tam egemenliğe sahip, demokratik ve federal bir devlet olduğu, devlet kurumlarının meşruiyetini anayasadan ve halkın iradesinden aldığı belirtildi.

Hükümetin anayasal görev ve yetkilerini tamamen bağımsız şekilde, hukuk ve ülkenin yüksek ulusal çıkarları doğrultusunda yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, Irak'ın kendi sınırları içerisinde aldığı kararların ulusal bir mesele olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, hükümetin kararlarının herhangi bir dış tarafın teşviki, dayatması veya talimatı doğrultusunda alınmadığının ve söz konusu kararların meşruiyetinin de başka ülkelerin tutumlarından veya yaklaşımlarından alınmadığının altı çizilerek, "Kararımız Irak, irademiz ulusaldır. Referansımız anayasa ve hukuktur. Irak'ın yüksek çıkarları, tutum ve adımlarımıza yön veren temel ölçüttür." ifadelerine yer verildi.

Irak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin ve Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunan ancak güvenlik açısından IKBY'nin kontrolünde olan petrol sahalarının yönetiminin de Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasının öngörüldüğünü belirtmişti.??????

Irak hükümetinin söz konusu tutumuna IKBY partilerinden tepki gelmişti.

Kaynak: AA