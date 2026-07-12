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Irak Hava Yolları 14 Temmuz'da Kerkük-Antalya uçuşlarına başlıyor

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Irak Hava Yolları, 14 Temmuz'da Kerkük-Antalya arasında haftada bir gün karşılıklı uçuşlara başlayacak. İlk sefer Kerkük'ten Antalya'ya yapılacak.

Irak Hava Yollarının, 14 Temmuz'da Kerkük- Antalya uçuşlarına başlayacağı duyuruldu.

Kerkük Havalimanı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 14 Temmuz Salı günü Irak Hava Yolları'na ait ilk seferin Kerkük'ten Antalya Havalimanı'na gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, yeni uçuşun ilk etapta haftada bir gün karşılıklı gerçekleştirileceği, Bağdat'tan hareket eden uçakların Kerkük'e indikten sonra seferine Antalya'ya devam edeceği ifade edildi.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı'nın katılımıyla hizmete açılmış ve aynı yıl içerisinde Türkiye'ye yönelik ilk uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
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