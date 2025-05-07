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Irak, Elektrik Üretimi İçin Azerbaycan'dan Doğal Gaz Satın Alacak

Irak, Elektrik Üretimi İçin Azerbaycan'dan Doğal Gaz Satın Alacak
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Azerbaycan'dan doğal gaz satın almak için görüşmelere başlayacaklarını açıkladı. Hüseyin, enerji yatırımını çeşitlendirmek istediklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, elektrik üretimi için ihtiyaç duydukları doğal gazı Azerbaycan'dan satın almak istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, Irak'ı ziyaret eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Hüseyin, "Azerbaycan, Türkiye üzerinden gaz ihracatı yapan önemli bir ülke." dedi.

Hüseyin, şunları kaydetti:

"Irak olarak elektrik hizmeti verebilmek için enerji yatırımını çeşitlendirmek istiyoruz. Azerbaycan'dan doğal gaz almak için görüşmelere başlayacağız. Azerbaycan şirketlerini de yatırım için Irak'a davet ediyoruz."

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Hüseyin, "Azerbaycan bölgesel ve uluslararası anlamda örnek bir denge politikası izliyor. Bu yüzden hem uluslararası hem de bölgesel anlamda önemli role sahip." diye konuştu.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin de değerlendirmede bulunan Hüseyin, iki ülkenin de nükleer silaha sahip olduğunu ve bu yüzden gerilimin diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise Iraklı mevkidaşı ile bölgesel durumu ve Suriye'deki istikrar çabalarını ele aldıklarını ifade etti.

Bayramov, "Gazze'deki durum da sürdürülebilir değil. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin artmasından da endişeliyiz." şeklinde konuştu.???????

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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