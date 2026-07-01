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Irak Başbakanı Zeydi, Türk iş insanlarıyla ülkesindeki yatırım fırsatlarını görüştü

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek ekonomik işbirliği, yatırım fırsatları ve vize kolaylıkları konularını görüştü.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Irak- Türkiye İş Konseyi bünyesindeki Türk şirketlerinin temsilcileri ve iş insanlarını kabul etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.

Başbakan Zeydi, Türk şirketleri için Irak'ta çok sayıda yatırım fırsatı bulunduğunu belirterek, Kalkınma Yolu Projesi, Büyük Fav Limanı, hastane ve havalimanlarının işletilmesi ile enerji ve su yönetimi alanlarındaki projelere dikkati çekti.

Türk iş insanlarının Irak'taki yatırım faaliyetlerini desteklemek amacıyla giriş vizelerine ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve yatırım ortamını güçlendirecek diğer kolaylıkların sağlanması talimatını veren Zeydi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan da Türkiye'nin Irak ile ikili ilişkileri farklı alanlarda geliştirmeye önem verdiğini ifade etti.

Toplantıya katılan Türk iş insanları da Irak'ta yatırım projelerine başlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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