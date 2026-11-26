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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak ordusunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) kentlerde değil, sınır bölgelerinde konuşlanacağını bildirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, başkent Bağdat'ta IKBY'deki Kürt partilerin Irak Meclisindeki temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, ülkedeki son gelişmeler, siyasi güçler arasındaki işbirliğinin artırılması, istikrarın güçlendirilmesi ve hükümetin kalkınma ile hizmet projeleri ele alındı.

Zeydi, bazı kesimlerin nüfuzlarını, mali çıkarlarını ve kişisel hesaplarını hukuki takibattan korumak amacıyla Kürt halkını petrol kaçakçılığı krizine dahil etmeye çalıştığını savundu.

Irak ordusunun ülkedeki tüm toplumsal kesimleri temsil ettiğini vurgulayan Zeydi, "Ordumuz kentlerin (IKBY) içinde değil, sınırlarda konuşlanacak." dedi.

IKBY'nin özel statüsünü göz önünde bulundurduklarını belirten Zeydi, hükümetin ülke genelinde güvenliği sağlama, devlet otoritesini güçlendirme ve hukukun üstünlüğünü tesis etme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Zeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi ile ulusal kaynakların korunması konularında geri adım atmayacaklarını ifade etti.

IKBY'deki petrol sahaları ve sınır kapılarının devredilmesi planı

Irak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, daha önce IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.

Ayrıca Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunan ancak güvenlik bakımından IKBY'nin kontrolündeki petrol sahalarının yönetiminin de Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını belirtmişti.

Irak hükümetinin söz konusu planlarına IKBY'deki siyasi partiler tepki göstermişti.

Kaynak: AA