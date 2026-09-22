Irak Başbakanı Zeydi, İran savaşında 60 milyar dolar gelir kaybı yaşandığını açıkladı

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran'ın küresel petrol fiyatlarını yükseltmek için Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermediğini belirtti.

Zeydi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için gittiği ABD'de New York Times gazetesine röportaj verdi.

Irak'ın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara işaret eden Zeydi, ABD/ İsrail - İran Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkesinin yaklaşık 60 milyar dolarlık gelir kaybına uğradığını bildirdi.

"İran, Irak tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermedi." diyen Zeydi, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun uzun görüştük ancak İran tarafından alınan karar kesin. Amaçları küresel petrol fiyatlarını yükseltmek. Bunun bize yakın olup olmamalarıyla ilgisi yok; her durumda baskı uygulamak istiyorlar."

"Silahsızlanma süreci 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanacak"

Irak'ta silahların (Şii milislerin) devlet kontrolünde toplanmasının tercihe bağlı bir konu olmadığını, aksine bir zorunluluk olduğunu belirten Zeydi, bu konunun yolsuzlukla mücadeleyle birlikte kendisi açısından bir "onur meselesi" olduğunu dile getirdi.

Zeydi, sağlam bir ekonomi inşa edebilmek için öncelikle silahların devlet kontrolünde toplanması gerektiğini vurgulayarak, silahlı gruplarla silahların bırakılmasına ilişkin varılan anlaşmanın maddeleri ve takvimin 30 Eylül'de açıklanacağını bildirdi.

Irak Başbakanı, "Süreç, silahlı grupların herhangi bir saldırı düzenlemeyeceği ve ABD güçlerinin de bu gruplara yönelik saldırıda bulunmayacağı 90 günlük bir dönemle başlayacak. Bunun ardından gruplar silahlarını teslim etmeye başlayacak ve silahsızlanma süreci 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Hedefinin söz konusu grupların bağımsız yapılar olarak varlıklarını sona erdirmeleri olduğunu belirten Zeydi, "Bu gruplar, Haşdi Şabi'ye bireysel olarak katılacak ve onun bünyesine entegre olacaklar." diye konuştu.

Zeydi, belirlenen sürenin sona ermesinin ardından silahlı grup isimleri altında faaliyet gösteren yapıların "kanun dışı" kabul edileceğini de vurguladı.

Irak'ın dünyanın üçüncü büyük petrol tedarikçisi olduğuna dikkati çeken Zeydi, ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının durması sonucu ülkesinin aylık petrol ihracat gelirlerinin yüzde 60'ını kaybettiğini aktardı.

Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi

Türkiye ile anlaşmaya varma çabalarına da değinen Zeydi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için Irak'ın imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Zeydi, Irak'ın bu yıl mevcut bir boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol ihracatını artırmaya yönelik bir yıllık anlaşmayı kabul ettiğini aktararak, şimdi ise boru hattının kapasitesini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Irak Başbakanı Zeydi, geçen hafta gerçekleştirdiği Fransa ve Almanya ziyaretlerinde, Irak petrolünün doğrudan Avrupa'ya taşınması amacıyla Türkiye üzerinden boru hatları inşa edilmesine yönelik planları gündeme getirdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA