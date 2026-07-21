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Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye ziyaretinde çok sayıda mutabakat zaptının imzalanacağını söyledi

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, yakında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette çok sayıda stratejik mutabakat zaptı imzalanacağını belirtti. Ziyaret kapsamında Kalkınma Yolu Projesi'nin finansmanı ve uygulanması da ele alındı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, yakında gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyaretinde, ikili işbirliğini çeşitli stratejik alanlarda genişletecek çok sayıda mutabakat zaptının imzalanacağını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyeti başkent Bağdat'ta kabul etti.

Irak ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere ve ortak çıkarlara dikkati çeken Zeydi, iki dost ülke arasındaki ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Zeydi, yakında gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyaretinde, ikili işbirliğini çeşitli stratejik alanlarda genişletecek çok sayıda mutabakat zaptının imzalanacağını ifade etti.

Taraflar ayrıca, Irak, Türkiye ve bölge açısından stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi'ndeki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Zeydi, projenin finansmanı ve uygulanmasına yönelik net bir mekanizma oluşturulması talimatı vererek, belirlenen takvim çerçevesinde somut adımların atılmasını istedi.

Açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'ne büyük önem verdiğini ve projenin hayata geçirilmesini desteklediğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, iki ülkenin, projenin temel altyapı çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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