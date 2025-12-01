Haberler

Irak Başbakanı, ABD Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya gelerek Irak ve Suriye'nin istikrarı ve ekonomik refahı üzerine pratik yolları ele aldı. Görüşmede, bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve diplomatik yollarla problemleri çözme konularında iş birliği hedefleri vurgulandı.

(ANKARA) - Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı kabul etti. Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede Irak'ın kendi istikrarını ve refahını da güçlendirecek şekilde Suriye'nin istikrarını, güvenliğini, refahını ve ekonomik canlanmasını desteklemeye devam edebileceği pratik yolların ele alındığı belirtildi.

Irak Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'ın kendi istikrarını ve refahını da güçlendirecek şekilde Suriye'nin istikrarını, güvenliğini, refahını ve ekonomik canlanmasını desteklemeye devam edebileceği pratik yolları görüşmek üzere ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ı kabul etti.

Taraflar ayrıca bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasını önleme ve anlaşmazlıkları çözmek için diplomatik bir yolun ilerletisilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunarak; bölgeyi iş birliği, ekonomik büyüme ve uzun vadeli istikrar yoluna oturtmayı hedefledi. ABD, Irak'ın bu ortak hedeflere ulaşmada oynayabileceği yapıcı ve hayati rolü vurguladı."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı

Şarjda bırakılan telefon dehşeti yaşattı
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Bakan Fidan: Putin, belirli şartlar altında barış anlaşmasını kabul etmeye hazır

Bakan Fidan'dan bölgenin kaderini değiştirecek açıklama: Putin hazır
İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu

İsrail o telefonları yasakladı, Apple çok sevinecek
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.