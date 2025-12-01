Irak Başbakanı, ABD Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi ile Görüştü

(ANKARA) - Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı kabul etti. Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede Irak'ın kendi istikrarını ve refahını da güçlendirecek şekilde Suriye'nin istikrarını, güvenliğini, refahını ve ekonomik canlanmasını desteklemeye devam edebileceği pratik yolların ele alındığı belirtildi.

Irak Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'ın kendi istikrarını ve refahını da güçlendirecek şekilde Suriye'nin istikrarını, güvenliğini, refahını ve ekonomik canlanmasını desteklemeye devam edebileceği pratik yolları görüşmek üzere ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ı kabul etti.

Taraflar ayrıca bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasını önleme ve anlaşmazlıkları çözmek için diplomatik bir yolun ilerletisilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunarak; bölgeyi iş birliği, ekonomik büyüme ve uzun vadeli istikrar yoluna oturtmayı hedefledi. ABD, Irak'ın bu ortak hedeflere ulaşmada oynayabileceği yapıcı ve hayati rolü vurguladı."