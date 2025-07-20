İpsala Pirinçli Mantı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Edirne'nin İpsala ilçesinde yapılan "pirinçli mantı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinin başvurusuyla yöresel bir lezzet olarak yapılan İpsala pirinçli mantısı patent belgesi aldı.

Kooperatifin Başkanı Şerife Özkaynak, AA muhabirine, kadın üreticilerin imece ruhuyla kurduğu kooperatifin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

İpsala'nın pirinciyle ünlü bir ilçe olduğunu belirten Özkaynak, "Bu özel tarif tescillenerek hem bölgenin kültürel mirası korundu hem de yerel ürünlerin markalaşması yolunda önemli bir adım atıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesi ile birlikte İpsala'nın pirinçli mantısı artık resmi olarak koruma altına alındı." dedi.

Yıllardır İpsala ve Trakya bölgesindeki sofralarda yer alan lezzeti korumak için başvuru yaptıklarını anlatan Özkaynak, şunları kaydetti:

"Bu özel lezzeti korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım attık. İpsala'ya ve emek veren tüm kadınlara hayırlı olsun. Kadın istihdamını artırmak, yerel kalkınmayı desteklemek ve yöresel ürünlerin katma değerini yükseltmek amacıyla çalışan kooperatif bu tescille birlikte üretim kapasitesini büyütmeyi hedefliyor. Aynı zamanda İpsala pirinçli mantısının hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımı için pazarlama faaliyetlerine hız verilecek."