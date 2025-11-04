İpsala OSB İnşaatları ve Yeni Kapalı Halı Saha Projeleri Hızla İlerliyor

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) inşaat çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Sevgili, inşaat alanında incelemede bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevgili, OSB'de fabrikaların inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

OSB'nin İpsala ve bölge için büyük bir adım olduğunu aktaran Sevgili, "İpsala OSB'miz bölge ekonomisine, istihdama ve sanayi altyapısına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sevgili'den Korucu köye ziyaret

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Korucu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sevgili, köy sakinleriyle buluştuğu ziyarette talep ve önerileri dinledi.

Köyde incelemede de bulunan Sevgili, altyapı çalışmaları tamamlanan köyde kısa süre içerisinde yol yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Kaymakamlık imkanlarıyla 3 bin metrekare parke taşı döşenmesi için ihaleye çıkılacağını aktaran Sevgili, ayrıca stabilize malzemesi siparişinin verildiğini ifade etti.

Sevgili, köyün içerisindeki yolların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

İpsala'ya kapalı halı saha yapılacak

İpsala ilçesinde kapalı halı saha vatandaşların kullanımına sunulacak.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, proje için yer tesliminin yapıldığını belirtti.

Spor Toto Başkanlığından alınan destekle ilçeye kazandırılacak projenin yapımına kısa sürede başlanacağını aktaran Kerman, "Vatandaşlarımızla bu güzel haberi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Projemizin yapımına başlıyoruz. İpsala'ya değer katacak bu tesisin, gençlerimize ve sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.