İpsala Kaymakamı OSB'yi İnceledi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

OSB'yi gezen Sevgili, altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Sevgili, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Brusella hastalığı ile mücadele çalışmaları

İpsala ilçesinde brusella hastalığına karşı küçükbaş hayvanlar aşılanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede 39 bin 134 koyun ile 3 bin 765 keçinin aşılanması için çalışma başlattı.

Aşılama çalışmalarının yaklaşık 40 gün süreceği belirtildi.

Asker uğurlama töreni düzenlendi

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde vatani görevini yerine getirecek askerler için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Ufuk Atalay, bir düğün salonunda düzenlenen programda, 18 gencin askere gideceğini söyledi.

Gençleri davul zurnayla askere uğurladıklarını ifade eden Atalay, programa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından askere gidecek gençler ve yakınları müzik eşliğinde eğlendi.

Belediye meclisi toplanacak

Keşan Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, 8 Şubat Perşembe günü toplanacak olan mecliste 12 gündem maddesi görüşülecek.

Toplantının saat 15.00'da belediye binasında gerçekleştirileceği belirtildi.