Haberler

İpsala'da Tarımsal Kontrol İçin Yeni Teknoloji

İpsala'da Tarımsal Kontrol İçin Yeni Teknoloji
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, lisanslı depolara kazandırılan otomatik numune alma sondajının ürün kontrolünü hızlandıracağını ve İpsala'nın tarımsal geleceğine katkı sağlayacağını açıkladı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, lisanslı depolara yeni teknoloji kazandırdıklarını bildirdi.

Kerman, yaptığı açıklamada, İpsala Belediyesinin lisanslı deposuna kazandırılan otomatik numune alma sondajı ile ürünlerin kontrolünde yeni bir dönem başlattıklarını belirtti.

Yeni sistem sayesinde ürünlerin artık daha hızlı, güvenilir ve modern yöntemlerle kontrol edileceğini aktaran Kerman, "Üreticilerin emeğini koruyan bu yatırım, hem kalite standartlarını yükseltecek hem de İpsala'nın tarımsal geleceğine katkı sağlayacak. Üreticimizin emeğini koruyan her yatırım, İpsala'nın geleceğine atılmış güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İpsala'da devamsızlık ziyaretleri

İpsala ilçesinde devamsızlık yapan öğrencilerin evleri ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, devamsızlık komisyonu üyeleri ve okul müdürleri, devamsızlık yapan öğrencilerin okula devamlarının sağlanması amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde velilerle görüşülerek, eğitimin sürekliliğinin, çocukların akademik başarısı ve gelecekteki sosyal yaşamları açısından taşıdığı önem anlatıldı.

Ayrıca öğrencilerle birebir görüşmeler yapılarak devamsızlık sebepleri dinlendi, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Öğrencilerin düzenli olarak okula devam etmeleri için gerekli destek mekanizmasının devreye alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
İş yerinde elleri ve ayakları bağlanarak rehin alınan çalışan hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde, elleri ve kolları bağlanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun kazayı görüp müdahale ettiği yaralı, aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı

Doktor kazayı görüp müdahale etti, yaralı iş arkadaşı çıktı
title