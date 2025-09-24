İpsala'da Tarımsal Kontrol İçin Yeni Teknoloji

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, lisanslı depolara yeni teknoloji kazandırdıklarını bildirdi.

Kerman, yaptığı açıklamada, İpsala Belediyesinin lisanslı deposuna kazandırılan otomatik numune alma sondajı ile ürünlerin kontrolünde yeni bir dönem başlattıklarını belirtti.

Yeni sistem sayesinde ürünlerin artık daha hızlı, güvenilir ve modern yöntemlerle kontrol edileceğini aktaran Kerman, "Üreticilerin emeğini koruyan bu yatırım, hem kalite standartlarını yükseltecek hem de İpsala'nın tarımsal geleceğine katkı sağlayacak. Üreticimizin emeğini koruyan her yatırım, İpsala'nın geleceğine atılmış güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İpsala'da devamsızlık ziyaretleri

İpsala ilçesinde devamsızlık yapan öğrencilerin evleri ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, devamsızlık komisyonu üyeleri ve okul müdürleri, devamsızlık yapan öğrencilerin okula devamlarının sağlanması amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde velilerle görüşülerek, eğitimin sürekliliğinin, çocukların akademik başarısı ve gelecekteki sosyal yaşamları açısından taşıdığı önem anlatıldı.

Ayrıca öğrencilerle birebir görüşmeler yapılarak devamsızlık sebepleri dinlendi, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Öğrencilerin düzenli olarak okula devam etmeleri için gerekli destek mekanizmasının devreye alınacağı kaydedildi.