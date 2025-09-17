İpsala'da Çeltik Hasadı İstişare Toplantısı ve Yeni Adalet Sarayı Müjdesi

İpsala'da Çeltik Hasadı İstişare Toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı çeltik üretimi değerlendirildi ve gelecek dönem için istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya İpsala Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Ercan, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çeltik üreticileri katıldı.

İpsala'ya yeni adalet sarayı yapılacak

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçeye yeni adalet sarayı yapılacağını bildirdi.

Kerman yaptığı açıklamada, ziyaretler için gittiği Ankara'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Tunç'un talimatıyla İpsala'ya yeni bir adalet sarayı kazandırılacağını aktaran Kerman, "İpsala'mıza değer katacak bu önemli hizmet için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, ilçemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediyesi Başkanı Özcan, yeni hizmet araçlarını tanıttı

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, belediye kazandırılan yeni araçların tanıtımını yaptı.

Özcan yaptığı açıklamada, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne 5 milyon 106 bin lira maliyetle iş makinesi aldıklarını, Keşan Ticaret Borsası ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da Veteriner İşleri Müdürlüğüne araç alındığını belirtti.

Eski makam aracını da satarak ikinci el bir araç aldıklarını aktaran Özcan, "Yeni aldığımız araç, 2024 model ve 36 bin kilometrededir. Önceki aracımızı, 1 milyon 200 bin liraya sattık, yeni aracımızı ise 2 milyon 600 bin liraya aldık. Önceki araçla 1,5 yıl idare ettik ama zor bir arabaydı. Hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde kullanalım. Biz, çok lüks araç saplantısı olan insanlar değiliz. Mütevazi olarak yaşadığımız bir hayat gibi bunun da mütevazi ve güvenilir olmasını istedik. İnşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.