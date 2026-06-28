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Edirne'de üretilen 40 milyon sazan bölgedeki sularla buluştu

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Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda son 5 yılda 40 milyon pullu sazan yavrusu üretilerek Edirne ve çevre illerdeki göl ve göletlere bırakıldı. Tesiste üretim Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında sürdürülüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda son 5 yılda üretilen 40 milyon pullu sazan yavrusu, Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki göl ve göletlere bırakıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nun 2021 yılından bu yana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletildiğini söyledi.

Tesiste bir veteriner hekim ile 15 personelin görev yaptığını belirten Köse, 154 dekar alana kurulu tesiste, 31'i toprak olmak üzere toplam 41 havuzda pullu sazan üretimi yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de bu kapasitede 8 tesis bulunduğunu ifade eden Köse, "Bu tesiste ürettiğimiz pullu sazanları bölgemizdeki birçok ile dağıtıyoruz. Pompa istasyonlarımız yardımıyla temin ettiğimiz suyu havuzlara dolduruyoruz. Daha sonra da nisan-mayıs aylarında dişi ve erkek sağımlarıyla birlikte elde ettiğimiz yumurtaları dölleyip sezona hazır hale getiriyoruz." dedi.

Türkiye'de bu kapasitede faaliyet gösteren 8 üretim tesisinden biri olduklarını dile getiren Köse, tesiste üretilen yavru sazanların bölgedeki birçok ilin göl ve göletlerinin balıklandırılmasında kullanıldığını kaydetti.

Köse, uygun sıcaklıkta yaklaşık üç gün bekletilen yumurtalardan çıkan yavruların havuzlara alındığını, iki ila üç aylık büyüme döneminin ardından 4 ila 6 santimetre boya ulaşan balıkların Edirne başta olmak üzere çevre illerdeki göl ve göletlere sevk edildiğini belirtti.

Üretimin, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Köse, amaçlarının amatör balıkçılığı desteklemek ve sürdürülebilir balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

5 yılda 40 milyon sazan yavrusu üretildi

Geçen yıl tesiste yaklaşık 10,5 milyon yavru sazan üretildiğini aktaran Köse, bunun yaklaşık 9 milyonunun İstanbul, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli'ne gönderildiğini söyledi.

Köse, "2021 yılından bu yana yaklaşık 9,5 milyon yavru sazanı Edirne'deki, 30,5 milyonunu ise çevre illerdeki göl ve göletlere bıraktık. Hem üretim hem de sevkiyat süreçlerini tesisimizde organize ediyoruz." dedi.

Köse, tesisteki tüm havuzlarda yavru balıkların bulunduğunu, eylül ayı içerisinde göl ve göletlere bunların dağıtımını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Yavru boyutlarının büyütülmesi hedefleniyor

Köse, tesisteki üretimi her yıl artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Üretimin amatör balıkçılık açısından önemli olduğunu ifade eden Köse, "Bu seneki hedefimiz balıkların boyutlarını biraz daha büyütüp göl ve göletlerdeki ölüm oranlarını azaltarak amatör balıkçılarımızın daha rahat bir şekilde avlanmalarını sağlamak. İnşallah önümüzdeki yıllarda havuz bakımlarımızla ve havuzlara yaptığımız yatırımlarla birlikte üretimi artırıp bölgemizdeki tüm göl ve göletlere bu yavru sazanları kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Köse, amatör balıkçılara av yasaklarına uymaları konusunda tavsiyede bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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