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İpsala'da 2 Otomobilin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

İpsala'da 2 Otomobilin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Edirne'nin İpsala ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala Gümrük Kapısı istikametine giden yabancı uyruklu G.K. yönetimindeki 01-277-50 plakalı otomobil, İpsala Kavşağı'na geldiğinde, şehir merkezinden kavşağa giriş yapmak isteyen E.D. yönetimindeki 34 FUU 764 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada E.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ile İpsala Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İpsala Gümrük Kapısı Edirne İpsala Keşan Güncel Haberler

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