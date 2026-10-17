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IPARD 3'te 95 proje 1,2 milyar TL hibe almaya hak kazandı, Bakan Yumaklı duyurdu

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IPARD 3'te 95 proje 1,2 milyar TL hibe almaya hak kazandı, Bakan Yumaklı duyurdu
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Bakan İbrahim Yumaklı, IPARD 3'te 11'inci başvuru çağrısı değerlendirmelerinin sonuçlandığını açıkladı. Yumaklı, 95 projenin 1,2 milyar TL hibe almaya hak kazandığını, tamamlanınca yaklaşık 1,9 milyar TL yeni yatırım sağlanacağını belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 programı 11'inci başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerinin sonuçlandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsal kalkınmayı güçlendirerek tarım-gıda sektörümüzün altyapısını modernleştiriyor, bereketin yüzyılını inşa etmeye devam ediyoruz. Bu vizyonla yürüttüğümüz IPARD 3 Programı 11'inci başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdık. Bu doğrultuda; et, süt, yumurta, su ürünleri ile meyve-sebze işlenmesi ve soğuk hava depoları yatırımlarında 95 proje, toplam 1,2 milyar TL hibe almaya hak kazandı. Bu projelerin tamamlanmasıyla, yaklaşık 1,9 milyar TL değerinde yeni bir yatırımı ülke ekonomimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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