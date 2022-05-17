iOS 15.5 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler - Haberler

Teknoloji devi Apple, RC sürümünün ardından artık son olarak iOS 15.5 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme içerisinde hem yenilikler hem de hataları çözmeye yönelik düzenlemeler yer alıyor. Fakat güncelleme, Apple WWDC etkinliği öncesinde geldiğinden içinde çok fazla yenilik barındırmıyor. Teknoloji devi ayrıca tabletler iPadOS 15.55, akıllı saatleri için watchOS 8.6 ve televizyonları için de tvOS 15.5 güncellemelerini de yayınladı.

iOS 15.5 güncellemesinde neler var?

Apple'ın iPhone akıllı telefonlar için sunduğu iOS 15.5 güncellemesinde yer alan bazı yenilikler, tüm bölgelerde veya tüm cihazlarda kullanılmayabilir. Firma, bu güncellemede cüzdan uygulamasındaki Apple Cash kartı için yenilikler ve Podcast kullanıcılarının depolamalarını sınıflandıran yenilikler sundu.

iOS 16 alamayacak iPhone modelleri!

Apple iOS 15.5 güncellemesi şu yenilikleri içeriyor:

Apple Podcasts, iPhone'da depolanan bölümleri sınırlayacak ve eskilerini otomatik olarak silecek bir ayar içerir.

Cüzdan, artık Apple Cash müşterilerinin Apple Cash kartlarından para gönderip talep etmelerini sağlar.

Kişilerin varması veya ayrılması ile başlatılan ev otomasyonlarının çalışmasına neden olan bir sorunu düzeltir.

Yeni iOS güncellemesini indirmek için öncelikle internete bağlı olduğunuzdan emin olun. İnternet bağlantınızı kontrol ettikten sonra şu adımları izleyerek yazılım güncellemenizi yapabilirsiniz:

Ayarlar

Genel

Yazılım Güncelleme

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni iOS güncellemesinde yer alan yenilikler ve hata düzeltmeleri beklentilerini karşıladı mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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