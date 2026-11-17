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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de 1,7 milyondan fazla kişinin yerinden edilmiş durumda, 1,4 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya olduğunu ve 1,98 milyon kişinin barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

IOM Gazze Programı Lideri Karl Baker ve WFP Filistin Ülke Direktörü Shaun Hughes, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, iki kuruluşun İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin raporunu paylaştı.

Raporda, Gazze'de kışın gıda ve barınma yardımlarının yetersiz kalması nedeniyle insani yardım operasyonlarının tehdit altında olduğu ve kritik fonlama açıkları ile erişim kısıtlamalarının devam ettiği belirtilerek, kış şartlarının da savunmasız aileler üzerinde artan bir baskı oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Soğukların etkisini göstermeye başladığına işaret edilen raporda, "1,7 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda, 1,4 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya ve 1,98 milyon kişi barınma yardımına ihtiyaç duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Gazze'deki gıda güvenliğindeki son iyileşmelerin kırılgan olduğu ve bunun büyük ölçüde insani yardımlarla sağlandığı vurgulandı.

Kasımdan bu yana en az 40 bin ilave barınağın hasar gördüğü veya yıkıldığının bildirildiği aktarılan raporda, IOM ve ortaklarının acil barınma yardımı sağlamaya devam ettiği ancak stokların hızla tükendiği kaydedildi.

"Gazze nüfusunun 3'te 2'si aşırı düzeyde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor"

Raporda, "IOM, çadırlar, brandalar, battaniyeler ve barınak onarım malzemeleri de dahil olmak üzere barınma müdahalesini sürdürmek için 173 milyon dolara ihtiyaç duyuyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı 1700 bölgenin yarısından fazlasının sel riski yüksek bölgelerde bulunduğuna dikkati çekilen raporda, Gazze halkının, bölgenin yüzde 40'ından daha azına sıkıştırıldığı vurgulandı.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Gazze nüfusunun 3'te 2'si aşırı düzeyde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Finansman yetersizlikleri, WFP'yi yardımları azaltmak zorunda bıraktı. WFP, sıcak yemekleri artık gün aşırı verebiliyor, gıda kolileri ve nakit yardımları ise kısıtlanmış durumda. Sel baskınları hane halkının gıda stoklarını yok ederken, kanalizasyon sızıntıları da gıda güvenliği ve sağlık açısından ilave riskler oluşturuyor."

Yemek pişirmek için kullanılacak gaz ve yakacak odunun kıt ve pahalı olması nedeniyle birçok ailenin yemek hazırlamak için çöp yakmak zorunda kaldığı aktarılan raporda, "Nüfusun yüzde 80'inin işsiz olması nedeniyle ailelerin kaybettiklerini yerine koyacak veya piyasalardan besleyici gıda satın alacak imkanları neredeyse hiç yok. WFP, Filistin genelinde 2 milyon insana ulaşabilmek için gelecek 6 ayda 436 milyon dolarlık bir finansman açığıyla karşı karşıya. En güncel Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) değerlendirmesine göre, insani yardımların sürdürülememesi halinde 2026 yılının sonuna kadar 1,9 milyon kişi, yani Gazze nüfusunun yüzde 90'ı, akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabilir." ifadeleri kullanıldı.

"Şimdi acil yardımı sürdürme ve Gazze'deki Filistinlilere hayatlarını yeniden kurma şansı verme zamanı"

Raporda görüşlerine yer verilen IOM Gazze Programı Lideri Baker, Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin, bu kışı atlatmak için su baskınına uğramayacak bir barınak, çocukları koruyacak battaniye, giysiler ve yemek pişirmek için yakıt gibi temel ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Baker, IOM ile WFP arasındaki ortaklıkların yardımın verimli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaya yardımcı olduğunu ancak işlerini yapabilmek için kaynaklara ve tutarlı, öngörülebilir erişime ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

WFP Filistin Ülke Direktörü Hughes ise Gazze'deki ailelerin, önlerindeki çok uzun kışın ilk uykusuz geceleriyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Hughes, "İnsani yardım müdahalesini artırmak için acil destek almazsak, bu durum sadece bir barınma krizi değil daha derin bir gıda güvenliği krizi haline gelme riski taşıyor. Şimdi acil yardımı sürdürme, elde edilen kazanımları koruma ve Gazze'deki Filistinlilere hayatlarını yeniden kurma şansı verme zamanı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA