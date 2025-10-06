Haberler

İnternetten Dolandırıcılık: Sanığa Hapis ve Para Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da internet üzerinden ikinci el dizüstü bilgisayar satışı yaptığı gerekçesiyle dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan O.Ç., 3 yıl 4 ay hapis ve 11 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da internet üzerinden ikinci el dizüstü bilgisayar satışı ilanıyla bir kişiyi 6 bin 650 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis ve 11 bin 80 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık O.Ç. ve müşteki A.S. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında müşteki A.S'nin internet sitesinde ikinci el dizüstü bilgisayar ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık O.Ç'nin, kendi banka hesabına 6 bin 650 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın A.S. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, O.Ç'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki A.S. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık O.Ç'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 11 bin 80 lira adli para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüne dair adli tıp raporu ortaya çıktı
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.