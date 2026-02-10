Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Aralık 2025'te Yıllık Yüzde 24,50 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyetleri Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 24,50 arttı. İşçilik maliyetlerindeki artış yüzde 30'un üzerine çıkarken, malzeme endeksinde de çift haneli yükseliş kaydedildi.

TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,50, bir önceki aya göre ise yüzde 1,17 arttı.

Aralık 2025'te bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,22, işçilik endeksi yüzde 1,06 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 21,47, işçilik endeksi yüzde 30,67 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,55 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 1,01 artarken, yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 21,70, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,37 artış kaydetti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,53 azalırken, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 20,75, işçilik endeksi yüzde 32,51 artış gösterdi.