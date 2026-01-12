Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 itibarıyla inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 23,93, aylık ise yüzde 1,14 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025'e ilişkin ait inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, Kasım 2025 itibarıyla inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,93 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,70, işçilik endeksi yüzde 0,12 artarken, malzeme endeksindeki artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,48, işçilik endeksindeki artış ise yüzde 30,98 oldu.

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artarken, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi yüzde 30,37 yükseldi.

Bina dışı yapılara ilişkin veriler

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 21,90, işçilik endeksinde ise yüzde 33,14 artış kaydedildi.