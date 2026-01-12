Haberler

Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, Kasım 2025 itibarıyla inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 23,93, aylık ise yüzde 1,14 arttığını açıkladı. Malzeme ve işçilik endekslerinde de ciddi artışlar kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 itibarıyla inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 23,93, aylık ise yüzde 1,14 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025'e ilişkin ait inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, Kasım 2025 itibarıyla inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,93 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,70, işçilik endeksi yüzde 0,12 artarken, malzeme endeksindeki artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,48, işçilik endeksindeki artış ise yüzde 30,98 oldu.

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artarken, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi yüzde 30,37 yükseldi.

Bina dışı yapılara ilişkin veriler

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 21,90, işçilik endeksinde ise yüzde 33,14 artış kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti