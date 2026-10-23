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İngiltere ve Umman işbirliğini derinleştirdi, ihracat finansmanı 7 milyar sterline çıktı

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İngiltere ve Umman, savunma, güvenlik, ticaret, yatırım ve ileri teknolojilerde işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Ortak bildiride İngiltere'nin Umman'a yönelik ihracat finansmanı kapasitesini 1,6 milyar sterlin artırarak 7 milyar sterline çıkardığı belirtildi.

İngiltere ve Umman, savunma, güvenlik, ticaret, yatırım ve ileri teknolojiler alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın 20-22 Ekim'de İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından iki ülke ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın 21 Ekim Çarşamba günü Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldiği hatırlatılarak, görüşmede ikili ilişkilerin geleceğine yönelik önceliklerin belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda, savunma sanayisi, askeri işbirliği, siber güvenlik ve ulusal güvenlik alanlarında ortak çalışmaların artırılmasının kararlaştırıldığı kaydedilen bildiride, iki ülkenin, yapay zeka, veri merkezleri, kritik mineraller ve uzay teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Bildiride, İngiltere'nin Umman'a yönelik ihracat finansmanı kapasitesini 1,6 milyar sterlin artırarak 7 milyar sterline çıkardığı belirtildi.

Ayrıca bildiride, İngiltere ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında müzakere edilen serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik çalışmaların ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

İki devletli çözüme destek yinelendi

Ortak bildiride, İngiltere ve Umman'ın Orta Doğu'da barış, istikrar ve diyaloğun sürdürülmesine yönelik taahhütlerini yinelediği belirtildi.

İsrail ile Filistin arasında adil ve kalıcı barışın tek uygulanabilir temelinin iki devletli çözüm olduğu vurgulanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda Umman'ın kendi kara suları üzerindeki egemenliğine, deniz güvenliğine ve uluslararası hukuka uygun seyrüsefer serbestisine bağlılığın altı çizildi.

Kaynak: AA
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