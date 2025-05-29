İngiltere Heyeti Fethiye'yi Ziyaret Etti

İngiltere Heyeti Fethiye'yi Ziyaret Etti
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İngiltere'den gelen medya mensubu, politikacı ve iş insanlarından oluşan bir heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Başkan Karaca, heyeti ilçede ağırlayarak Fethiye'yi tanıtma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Heyet, yerel ürünler hediye alırken, yamaç paraşütü gibi etkinliklere katılacak.

İngiltere'den gelen medya mensubu, politikacı ve iş insanlarından oluşan heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Belediye ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen program kapsamında ilçeye gelen 6 kişilik heyeti, Başkan Karaca makamında ağırladı.

Finans uzmanı, yatırımcı Julian Daly, Karaca'ya Arsenal'in orijinal formasını hediye etti.

Daly, gazetecilere, ilk kez Fethiye'ye geldiğini, konakladıkları tesisten çok memnun kaldığını söyledi.

Tüm ailesinin Arsenal taraftarı olduğunu vurgulayan Daly, Fethiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Karaca ise Fethiye'yi tanıtmak için özellikle yurt dışındaki fuarlarda ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yurt dışı programlarında Fethiye'nin tanınmadığını anladıklarını dile getiren Karaca, "Sadece Fethiye değil, Muğla'nın ilçeleri maalesef tanınmıyor. Biz de en üst düzeyde bürokratik çalışmalarla birebir ilişkiler kurduk. İngiltere'den gelen heyeti 5 gün ilçemizde ağırlayacağız ve onlara kentimiz tanıtacağız." dedi.

Ziyaretin ardından Karaca, heyete yöresel ürünlerin yer aldığı hediye verdi.

Heyetin kentte yamaç paraşütü gibi farklı etkinliklere katılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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