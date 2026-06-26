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İngiltere'de aşırı sıcaklar nedeniyle bazı müze, turistik mekan ve okullarda faaliyetlere ara verildi

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İngiltere'de etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Tower Bridge, British Museum, hayvanat bahçeleri ve tema parkları gibi birçok turistik mekan ve müze hizmetlerine kısıtlama getirdi. Ayrıca 600'den fazla okul kapatıldı, metro ve tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

İngiltere'de etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bazı müze, turistik mekan, hayvanat bahçesi ve mağazaların hizmetlerinde kısıtlamalara gidildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Londra'nın simge yapılarından Tower Bridge, ziyaretçilere kapatıldı, Greenwich'teki Cutty Sark ile Kraliyet Gözlemevi'nde de aşırı sıcaklar nedeniyle faaliyetlere ara verildi.

Londra'nın en çok ziyaret edilen müzelerinden "Victoria ve Albert Müzesi" bazı galerilerini kapattı. Müzenin Bethnal Green bölgesinde yer alan, çocuklar, gençler ve ailelere yönelik bölümü "Young V&A" da 28 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçi kabul etmeyecek.

İngiltere'de dünyanın birçok bölgesinden tartışmalı şekilde getirilen arkeolojik eserlerle oluşturulan "British Museum" da sıcaklıkların etkisini sürdürmesi halinde bazı galerilerini kapatmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Hampshire bölgesindeki Marwell Hayvanat Bahçesi, 140 dönümlük alanını ziyaretçilere kapattı.

Thorpe Park, Chessington World of Adventures ve Legoland Windsor gibi tema parkları ile aile eğlence merkezleri de ziyaretçilere biletlerini başka bir güne değiştirme imkanı sundu.

Hazır yiyecek ve kahve zinciri "Greggs"in 11 şubesi de aşırı sıcaklar nedeniyle 24 Haziran Çarşamba gününden bu yana faaliyetlerine ara verdi.

Öte yandan, İngiltere'de 600'den fazla okul, aşırı sıcaklar nedeniyle tamamen ya da kısmen kapatıldı.

"Kırmızı alarm" verilmişti

İngiltere'de, rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün "kırmızı alarm" verilmişti.

Ülkede yüksek sıcaklıklar, 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken, 24 Haziran da yaklaşık 36 dereceyle "en yüksek haziran ayı sıcaklığı" olarak kayıtlara geçmişti.

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
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