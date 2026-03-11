İngiltere, Orta Doğu'da gerilimi azaltmak amacıyla yürütülen çabalara tam katkı sağlayacağını açıkladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 liderleriyle Orta Doğu'daki duruma ilişkin yapılan görüşmede, ortak çıkarlara yönelik tehditlerle mücadele etmek ve gerilimi azaltmak amacıyla yürütülen ortak çabalara ülkesinin tam katkı sağlayacağını belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, G7 ülke ve hükümet liderleriyle video konferans yoluyla bir araya gelerek, Orta Doğu'daki son durumu, çatışmanın ekonomik etkilerini yönetmek ve bölgesel ortakları desteklemek için alınacak önlemleri görüştü.

İran'ın nükleer emellerinden vazgeçmesi gerektiği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu yineleyen Starmer, ülkesinin İran füzelerini kaynağında hedef almak için savunma operasyonları amacıyla ABD'ye İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini aktardı.

Starmer, İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin halkını korumak ve İran'ın faaliyetlerini caydırmak için savunma operasyonları yürütmek üzere bölgedeki ortaklarla yakın işbirliği içinde çalıştığını ve geçen hafta boyunca savunma kapasitesini daha da güçlendirerek desteğini artırdığını vurguladı.

Ortakların, çatışmanın ekonomiler üzerindeki etkilerini ele almak için birlikte çalışılması gerektiği konusunda görüşünü paylaşan Starmer, petrol piyasalarının istikrarını desteklemek için bugün Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ortaklarıyla mutabık kalınan toplu petrol stokunun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

Starmer, Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü garanti altına almak için birlikte çalışmanın önemine işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Orta Doğu'daki durumu kendi savaş çabalarını güçlendirmek için kullanmasına ortakların izin vermemeleri gerektiğini vurgulayan Starmer, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması konusundaki ortak taahhüdü yeniden teyit etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.