İngiltere Başbakanı Starmer: Enerji Faturalarındaki Dalgalanmanın Sorumlusu Trump ve Putin

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki mali baskılardan, küresel ölçekteki yaklaşımları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu ileri sürdü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere merkezli ITN'ye verdiği röportajda, "Ülke genelinde ailelerin enerji faturalarının sürekli artıp azalmasından, işletmelerin aynı şekilde dalgalanan maliyetlerle karşı karşıya kalmasından bıktım. Bunun nedeni dünya genelinde Putin ya da Trump'ın attığı adımlar" ifadelerini kullandı.

Batı medyasında yer alan analizlere göre, Starmer'ın bu çıkışı daha önce genellikle ABD Başkanı Trump'a karşı kamuoyu önünde temkinli bir dil kullanmayı tercih etmesi nedeniyle dikkati çekti. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası küresel piyasalarda yaşanan arz sıkıntıları ve jeopolitik gerilimlerle birlikte Avrupa'da önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Avrupa'da, yeşil dönüşüm sürecinde mevcut enerji kapasitesini azaltmasının yarattığı arz kırılganlığının jeopolitik gerilimlerle aynı dönemde yaşanmasının enerji fiyatlarında dalgalanmayı daha da artırdığı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA