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İngiliz Lüks Otomotiv Markaları Çin'de Güçlü Performans Gösteriyor

İngiliz Lüks Otomotiv Markaları Çin'de Güçlü Performans Gösteriyor
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İngiltere'nin önde gelen otomotiv sektörü kuruluşu SMMT'nin İcra Direktörü Mike Hawes, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin ve McLaren gibi lüks otomobil markalarının Çin'de güçlü bir performans sergilediğini belirtti. 2024 yılında genel ihracat düşse de Çin, İngiliz üreticileri için önemli bir pazar olmaya devam ediyor.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) İcra Direktörü Mike Hawes, İngiltere'nin Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin ve McLaren gibi lüks otomotiv markalarının Çin'de "çok güçlü" performans sergilemeye devam ettiklerini söyledi.

LONDRA, 5 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin önde gelen otomotiv sektörü kuruluşlarından İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) İcra Direktörü Mike Hawes, 2024'te ihracatta yaşanan düşüşlere rağmen Çin'in, lüks markalar başta olmak üzere İngiliz otomobil üreticileri için önemli bir pazar olmaya devam ettiğini söyledi.

Hawes, Xinhua'ya verdiği demeçte, "İhracat pazarlarında genel bir düşüş yaşandı, ancak dünyadaki en büyük otomotiv pazarı olan Çin, İngiltere'deki üreticiler için çok önemli bir pazar. Bu ihracatın arttığını görmek istiyoruz, çünkü iki ülke arasındaki ticaretin arttığı bir gerçek" dedi.

SMMT'ye göre İngiltere'nin araç üretimi 2024 yılında yüzde 11,8 düşerek 905.233 adede gerilerken, toplam üretimin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan ihracat ise yüzde 15,5 azalarak 603.565 adet oldu.

İngiliz otomobil üreticileri için Avrupa Birliği, ABD ve Çin ilk üç pazar olma özelliğini sürdürüyor. AB'ye yapılan sevkiyatlar yüzde 24,3, Çin'e yapılan sevkiyatlar yüzde 21,8 azalırken, ABD'ye yapılan sevkiyatlar yüzde 38,5 arttı.

Çin'e yapılan ihracattaki düşüşü, modellerin yeniden tasarlanmasına ve elektrifikasyona geçiş sırasında yaşanan geçici üretim duraklamalarına bağlayan Hawes, bunun birçok pazarda görülen bir trend olduğuna dikkat çekti.

İngiltere'nin Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin ve McLaren gibi lüks otomotiv markalarının Çin'deki "çok güçlü" performansının sürdüğünü belirten Hawes, Çin'de genişlemeye devam eden bir segment olan lüks araçların yüksek gelirli bireylere hitap ettiğini ve ülkeyi bu markalar için önemli bir pazar haline getirdiğini ifade etti.

Bu arada Çinli otomobil üreticileri de İngiliz pazarındaki varlıklarını istikrarlı şekilde artırıyor. BYD ve MG gibi Çinli markaların son yıllarda pazara yeni girenlerle birlikte pazar payları artmış durumda.

"İngiltere her zaman çok açık bir pazar olmuştur. İngiliz tüketiciler yeni teknolojilere ve bazen de yeni markalara çok açık" diyen Hawes, özellikle elektrikli araç segmentinde acımasız bir rekabet yaşandığını kaydetti. Hawes, "Çin yapımı elektrikli araçlar daha iyi bir başlangıç yaptı, ancak bu araçlara yönelik ilginin azalmasından ziyade Avrupalı, Japon ve Koreli üreticilerin artan rekabeti nedeniyle pazar payları bir miktar azaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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