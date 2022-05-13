İnekleriyle belediyeyi bastı - Haberler

Bursa'da kaçak yaptığı ahırı belediye tarafından yıkılan köylü, büyükbaş hayvanları ile belediyeyi bastı. Taşkınlık yapıp yapı kontrol müdürüne saldıran Ü.Y. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kestel Belediyesi yapı kontrol ekipleri Ü.Y.'nin Kazancı Mahallesi'nde kaçak yaptığı iddia edilen ahırını yıktı. Yıkıma sinirlenen Ü.Y. geçtiğimiz pazartesi günü Kestel ilçe meydanına getirdiği 2 adet büyükbaş hayvanı ile belediye binasını bastı.

İnekleri belediye binasının önüne bağlayan Ü.Y. Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü A.P.'ye darp girişiminde bulundu. Ü.Y. ve yanında bulunan kalabalık yıkıma tepki gösterip müdahale eden güvenlik güçlerine de direnmeye çalıştı. Bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı olay sonrası Ü.Y. ve yanında bulunan babası ve kardeşleri gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan yapı kontrol müdürü A.P.'nin de darp raporu alıp şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polisin başlattığı tahkikat sürüyor.

(Emrah Taş - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel