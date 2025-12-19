İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinin bacasından çıkan kıvılcımlar, çatı katında yangına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel