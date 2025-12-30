Bursa'da kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Merkez Karakol ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol ve tütün satışı yapılacağı yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, İ.K. (30) isimli kişinin evinde kaçak ürün bulundurduğu belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda, çok sayıda bandrolsüz kaçak alkollü içki ile kaçak sigara ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan İ.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.