Haberler

Bursa'da kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı

Bursa'da kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptığı operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirirken, 1 şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili yapılan incelemede ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu belirlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Merkez Karakol ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol ve tütün satışı yapılacağı yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, İ.K. (30) isimli kişinin evinde kaçak ürün bulundurduğu belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda, çok sayıda bandrolsüz kaçak alkollü içki ile kaçak sigara ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan İ.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Okan Buruk'tan ayrılığa veto

Eleştirilerin odağındaki isme sahip çıktı: Takımda kalsın
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak