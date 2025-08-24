İnegöl'de Giyim Mağazasında Hırsızlık: 5 Bin TL'lik Gömlek Çalındı

İnegöl'de Giyim Mağazasında Hırsızlık: 5 Bin TL'lik Gömlek Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir giyim mağazasına giren kimliği belirsiz bir kadın, 5 bin TL değerindeki gömleği çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir giyim mağazasında kimliği belirsiz kadının 5 bin TL'lik gömleği çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Giyim mağazasına girerek askıdaki kıyafetleri inceleyen kadın, ardından bir gömleği elindeki poşete koyup hızla iş yerinden çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra gömleğin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, kamera görüntülerini izlediğinde hırsızlık olayını fark edip polise başvurdu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, çalınan kıyafetin 5 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar birbirine girdi

Kılıçdaroğlu ile Dündar birbirine girdi! Bunlar kavgada bile söylenmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kara yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.