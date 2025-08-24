İnegöl'de Giyim Mağazasında Hırsızlık: 5 Bin TL'lik Gömlek Çalındı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir giyim mağazasında kimliği belirsiz kadının 5 bin TL'lik gömleği çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Giyim mağazasına girerek askıdaki kıyafetleri inceleyen kadın, ardından bir gömleği elindeki poşete koyup hızla iş yerinden çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra gömleğin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, kamera görüntülerini izlediğinde hırsızlık olayını fark edip polise başvurdu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, çalınan kıyafetin 5 bin TL olduğu öğrenildi.