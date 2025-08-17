İnegöl'de Çiftçi, Patatesleri Ücretsiz Dağıttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, maliyetleri karşılamadığı için hasat yapmaktan vazgeçtiği tarlasındaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Yerel halk, erkenden tarlaya gelerek topladıkları patatesleri evlerine götürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, hasat yapmaktan vazgeçtiği tarlasındaki patatesleri, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Alibeyköy Mahallesi'ndeki 50 dönümlük arazisine patates eken çiftçi, ürünlerin maliyetini karşılamadığı için hasat yapmaktan vazgeçti. Zarar etmemek için patatesleri satmayan çiftçi, tarlasını vatandaşlara açtı. Tarladaki patateslerin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyanlar, sabah erken saatten itibaren tarlaya gelerek, kendi elleriyle topladıkları patatesleri, çuvallara doldurup evinin yolunu tuttu.


