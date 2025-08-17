İnegöl'de Çiftçi Patatesleri Ücretsiz Dağıttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, hasat yapmaktan vazgeçtiği tarlasındaki patatesleri, maliyetlerini karşılayamadığı için vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Tarlalarını açan çiftçi, vatandaşların sabah erken saatlerden itibaren patatesleri toplamalarını sağladı.

Alibeyköy Mahallesi'ndeki 50 dönümlük arazisine patates eken çiftçi, ürünlerin maliyetini karşılamadığı için hasat yapmaktan vazgeçti. Zarar etmemek için patatesleri satmayan çiftçi, tarlasını vatandaşlara açtı. Tarladaki patateslerin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyanlar, sabah erken saatten itibaren tarlaya gelerek, kendi elleriyle topladıkları patatesleri, çuvallara doldurup evinin yolunu tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
