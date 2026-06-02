Bursa'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise araç sahiplerine zor anlar yaşattı. Yağış anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yağışın, kısa sürede ilçede yaşamı olumsuz etkilediği görüldü.

