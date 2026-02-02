Bebek arabasındaki altınları çalan şüpheli, 45 gün sonra yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evin önündeki bebek arabasına asılı içinde yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın bulunan çantayı çalan Zafer D. (40) polis tarafından 45 gün sonra yakalandı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Aralık 2025'te İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle sokakta dolaşan Zafer D., bir evin girişindeki bebek arabasına asılı çantayı fark etti. Çevrede kimsenin olmadığını gören şüpheli, çantayı alıp uzaklaştı. Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Fatma A., polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Çantada yaklaşık 2 milyon TL değerinde yarım ve tam altınlar ile bir miktar nakit bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki 30 ayrı güvenlik kamerasından görüntü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Olaydan 45 gün sonra yakalanan Zafer D., gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Çalınan altın ve bir miktar nakde ulaşılamazken şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.