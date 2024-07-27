Üye Girişi
Haberler

İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle düzenlenen 'İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü' etkinliği İnebolu'dan start aldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü" İnebolu'dan start aldı.

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından İnebolu- Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlenen etkinlik öncesi İnebolu Zafer Yolu Caddesi'nde tören düzenlendi.

Törende, temsili cephaneler motosikletçilere teslim edildi.

37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, İnebolu'dan Anıtkabir'e İstiklal Sürüşü etkinliğinin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 100'e yakın motosiklet sürücüsünün katıldığını belirten Peker, "6. İstiklal Sürüşü için Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi İnebolu'dayız. Tarihi bir kez daha yaşıyoruz. Zorluklar var. İki gündür yağmur yağıyor. Bu seneki İstiklal Sürüşünü yağmurda gerçekleştireceğiz. ve çok önemli iki kadim devletin, Rusya'nın diplomatı aramızda. Tarihte olduğu gibi bu anı canlandıralım yaşatalım istedik. Aynı Rusya İmparatorluğunun yaptığı gibi cephaneleri bize teslim edecek biz de Ankara'ya kadar cephanelerimizi götüreceğiz." dedi.

Törene katılan Ankara Rusya Kültür ve Bilim Merkezi Özel Kalem Müdürü Andrey Ryzhenkov, Kurtuluş Savaşı'nda Rusya'nın gönderdiği yardımların Anadolu'ya giriş kapısı olan İnebolu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinliğin çok önemli olduğunu belirten Ryzhenkov, "Böyle güzel hatıralarımızı korumak çok önemli. Rus-Türk ortak hatıramızı koruyan tüm arkadaşlarımıza, tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İnebolu'dan başlayan İstiklal Sürüşü, yarın akşam Ankara'da Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet İstanbul İnebolu Ankara Rusya Motosiklet Kültür Etkinlik Spor Güncel Haberler

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

 PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

 İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi

Bakmadan Geçme

Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Cumartesi bankalar açık mı? 27 Temmuz Cumartesi bankalar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Cumartesi MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 27 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1 Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız yarı finale yükseldi mi? Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu öldü mü, neden öldü? Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat kıyafetlerini kim tasarladı? Türk sporcuların Olimpiyat kıyafetlerini kim, hangi tasarımcı yaptı? Kadir Ezildi'nin babası kim? Babası sosyal medya hesabından isyan etti! Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle Paris 2024'te yarışamayacak! Tuğrulhan Erdemir yarışmayacak mı? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede? Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede? ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı?
Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title