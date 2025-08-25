İnebolu'da Atatürk ve Şapka İnkılabı Kutlamaları İçin Savaş Uçakları Gösterisi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında muharip uçak gösterisi düzenlendi.

Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan 3 savaş uçağı, İnebolu semalarında gösteri yaptı.

Önce birlikte daha sonra ayrı ayrı uçuş gerçekleştiren F-16 uçaklarının gösterisi heyecanla izlendi.

Törene, Kaymakam Necdet Uçar, Belediye Başkanı Engin Uzuner, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca ilçede bugün başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek İnebolu 12. Uluslararası Heyemola Deniz Şenlikleri ve Sanat Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.