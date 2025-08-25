İnebolu'da Atatürk ve Şapka İnkılabı Kutlamaları İçin Savaş Uçakları Gösterisi

İnebolu'da Atatürk ve Şapka İnkılabı Kutlamaları İçin Savaş Uçakları Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla muharip uçak gösterisi düzenlendi. Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, ilçe semalarında heyecan verici bir gösteri yaptı. Törene yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca, İnebolu 12. Uluslararası Heyemola Deniz Şenlikleri ve Sanat Festivali de başladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında muharip uçak gösterisi düzenlendi.

Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan 3 savaş uçağı, İnebolu semalarında gösteri yaptı.

Önce birlikte daha sonra ayrı ayrı uçuş gerçekleştiren F-16 uçaklarının gösterisi heyecanla izlendi.

Törene, Kaymakam Necdet Uçar, Belediye Başkanı Engin Uzuner, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca ilçede bugün başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek İnebolu 12. Uluslararası Heyemola Deniz Şenlikleri ve Sanat Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
Kerem Aktürkoğlu son maçın ardından ortalığı karıştırdı

Kerem Aktürkoğlu ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.