İnci Öztürk, 2025 Dünya Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Türk milli sporcu İnci Öztürk, bocce branşı kadınlar Lyonnaise Progressive'de gümüş madalyanın sahibi oldu. Altın madalyayı Çinli sporcu Wang Chenyi, bronz madalyayı ise Slovenyalı Jacqueline Kosir kazandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel