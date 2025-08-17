İnci Öztürk, 2025 Dünya Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Türk milli sporcu İnci Öztürk, bocce branşı kadınlar Lyonnaise Progressive'de gümüş madalyanın sahibi oldu. Altın madalyayı Çinli sporcu Wang Chenyi, bronz madalyayı ise Slovenyalı Jacqueline Kosir kazandı.

CHENGDU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Slovenya'dan Jacqueline Kosir ile bocce branşı kadınlar Lyonnaise Progressive yarı final maçında mücadele eden Türk milli sporcu İnci Öztürk, 17 Ağustos 2025.

Bocce branşı kadınlar Lyonnaise Progressive'de altın madalyanın sahibi Çinli sporcu Wang Chenyi olurken, Türk milli sporcu İnci Öztürk gümüş madalya ve Slovenyalı sporcu Jacqueline Kosir ise bronz madalya kazandı. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)

