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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak yeni su tarifesiyle konutlarda kullanılan suyun fiyatında yüzde 63'e, iş yerlerinde kullanılan suyun fiyatında ise yüzde 70'e varan indirim yapılacağını bildirdi.

İnan, sosyal medya hesabından İZSU Genel Kurulu'nda kabul edilen su fiyatında indirim kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tarifeyle İzmir'in artık Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehri olmayacağını belirten İnan, şunları kaydetti:

"1 Ocak'tan itibaren ilk 10 metreküpte su indirimi, konutlarda yüzde 63'e, iş yerlerinde yüzde 70'e varacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İzmir için çok çalışma vakti."

Kaynak: AA