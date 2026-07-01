Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik???????"te yapılan değişikliklerle asansör zorunluluğu, emsal hesapları, yeniden ruhsatlandırma, mevcut yapılarda tadilat uygulamalarına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelikte yapılan değişikliklerle asansör zorunluluğu, emsal hesapları, yeniden ruhsatlandırma, mevcut yapılarda tadilat uygulamalarına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle asansör zorunluluğunda kat sayısının belirlenmesine açıklık getirildi.

Buna göre, bağımsız bölüm, eklenti veya ortak alan bulunan bodrum katlar kat sayısına dahil edilirken, ısı merkezi, kazan dairesi, elektrik odası, jeneratör odası, su deposu, iklimlendirme merkezi gibi yalnızca teknik hacimlerden oluşan bodrum katlar bu hesaba dahil edilmeyecek.

Düzenleme öncesinde belirli aşamaya gelmiş projelerde ise önceki hükümlerden yararlanabilecek.

Emsal harici alanların kapsamı netleştirildi ???????

Değişiklikle emsal hesabına ilişkin uygulama birliği sağlanması amacıyla daha önce genelgelerle uygulanan bazı hükümler yönetmelik kapsamına alındı.

Bağımsız bölüm oluşturmayan pergolalar ve süs havuzlarının, Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan kullanımlarla birlikte bahçe alanının yüzde 20'sini aşmayan kısmı emsal harici sayılırken, giriş saçakları, bazı çatı alanları ve belirli ortak kullanım alanları da emsal hesabı dışında bırakıldı.

Yine daha önce genelge ile uygulanan tek veya birden fazla bağımsız bölümlü olmasına bakılmaksızın, umumi bina kapsamında kalan binalarda, ticari amaç içermeyen ve ortak kullanıma açık olan çocuk oyun ve bakım alanları, mescit ve müştemilatı, otoparklar ile son kat üzerinde yer alan ve herhangi bir kullanıma konu edilmeyen teras çatılar emsal hesabında ortak alan olarak değerlendirilecek.

Yeniden ruhsat düzenlenmesine ilişkin esaslar netleştirildi

Yeniden ruhsat düzenlenmesine ilişkin süreç de ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılarda güncel mevzuata göre yeniden ruhsat alınması zorunluluğu korunurken, ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmış yapılarda, yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı ile çevre ve enerji verimliliği gibi kritik konularda güncel mevzuat hükümleri uygulanacak. Diğer hususlarda ise yapının ilk ruhsat aldığı tarihteki mevzuat esas alınacak.

2 yıl içinde inşasına başlanmamış yapılarda ise yeniden ruhsat düzenlenirken tamamen yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri geçerli olacak.

Mevzuata uygun olarak yapılmış, bodrum kat hariç üç katı geçmeyen tek bağımsız bölümlü mevcut müstakil konutlarda ise belirli teknik şartların sağlanması halinde bina içine asansör veya erişilebilirlik standartlarına uygun engelli asansörü yapılması kolaylaştırıldı.

Mevcut yapılarda tadilat süreci netleştirildi

Mevcut yapılardaki tadilatlarda da uygulama birliği sağlandı. 3 Temmuz 2017'den önce ruhsatlandırılarak yapı kullanım izin belgesi alınmış yapılarda, belirli şartların sağlanması halinde tadilat işlemleri ilk ruhsat tarihindeki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılabilecek. Ancak yangın, deprem, enerji verimliliği ile ısı ve su yalıtımına ilişkin güncel düzenlemelere uyulması zorunlu olacak.

TAKS ve KAKS (emsal) hesaplamalarına ilişkin daha önce genelgelerle uygulanan hükümler de yönetmeliğe dahil edilerek bağlayıcılığı güçlendirildi.

Buna göre, uygulama imar planında TAKS değeri belirtilmeyen ayrık veya blok nizam alanlarda TAKS yüzde 40'ı aşamayacak. KAKS değeri bulunmayan parsellerde ise yapı yaklaşma mesafelerine göre hesaplanan emsal sınırı içinde kalmak kaydıyla TAKS en fazla yüzde 60 olarak uygulanabilecek.

Öte yandan, süs havuzlarının tanımı ilk kez yönetmelikte açık şekilde yapıldı. Böylece, yüzme havuzlarıyla süs havuzlarının karıştırılmasının önüne geçilmesi ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlandı.